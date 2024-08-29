高円宮妃久子さまは、8月29日、千葉県の幕張メッセで行われた「JAPANDIYHOMECENTERSHOW2024」の開会式に出席されました。このイベントは、DIY＝専門家でない人たちが自分で作ったり修繕するためのアイテムを展示する総合見本市で、1978年に第一回目が開催されてから大阪などでの開催を含め60回目という節目を迎えました。久子さまは、2004年以来このイベントの名誉総裁を務められています。開会式で、久子さまは能登半島地震