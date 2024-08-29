「中日−広島」（２９日、バンテリンドーム）広島の菊池涼介内野手がＮＰＢ史上５人目の通算３５０犠打を達成した。五回に１点を返し、なおも１死二塁で迎えた打席。相手先発・松葉に対して３球目で投前への犠打を決めた。場内に記録達成がアナウンスされると、中日ファンからも大きな拍手が起こった。菊池は記念ボードを掲げて、各方面に頭を下げた。通算３５０犠打達成者は川相昌弘（５３３犠打）、平野謙（４５１犠打）