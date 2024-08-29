メ～テレ（名古屋テレビ） 27日の夜、愛知県蒲郡市で発生した土砂崩れ。現場で長時間にわたり救助活動にあたった消防隊員が、当時の状況を語りました。 崩れた建物に、つぶされてしまった車。 そして木は倒れ、電線にひっかかっています。 27日の夜に蒲郡市で発生した土砂崩れ。 木造2階建ての住宅が巻き込まれて、家族5人が生き埋めになりました。 蒲郡市によりますと、このうち70代の夫婦と30代の長男が死亡、4