【THE合体 カイザーキャリア】 2025年3月 発売予定 価格：16,800円 グッドスマイルカンパニーは、完成品合体トイ「THE合体 カイザーキャリア」を2025年3月に発売する。価格は16,800円。グッドスマイルカンパニー公式ショップにて8月29日より予約受付を開始した。 TVアニメ「勇者特急 マイトガイン」よりマイトカイザーと連