漫画・アニメで人気の『ちいかわ』デザインの「ちいかわ キャラパキ」と「ちいかわ つりグミ」が2024年9月30日（月）から全国量販店のお菓子売り場等に順次登場する。いずれもちいかわたちをお菓子から取り出すような遊びが楽しめる。＞＞＞いろいろチェック！「ちいかわ キャラパキ」「ちいかわ つりグミ」の画像を見る（画像7点）「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter） 発の漫画。いつも一生懸命なちいか