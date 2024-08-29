『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！』大ヒット記念として、宝島社の人気ブランドムックシリーズから、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』ブランドムック第2弾弾が新登場！☆ピンク可愛いぼっちゃんレインポンチョ（写真10点）＞＞＞大人気音楽アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』のブランドムック（R）第2弾見参！『ぼっちちゃんのジャージ風レインポンチョBOOK』が2024年8月29日（木）にリリースされる。2022年秋にTVアニメが放送開始、