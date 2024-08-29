7⽉2⽇（⽕）よりTOKYO MX ほかにて放送中のアニメ『僕の妻は感情がない』。第10話先行カット＆あらすじが到着した！『⽉刊コミックフラッパー』（KADOKAWA刊）にて連載中の⼈気漫画が原作のTVアニメ『僕の妻は感情がない』は、社畜サラリーマンの⼩杉タクマと、感情がないはずの家事ロボット・ミーナの「夫婦未満のふたりが夫婦の絆を築くまで」を描くハートフルストーリー。放送に先駆けて