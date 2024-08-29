TVアニメ『葬送のフリーレン』放送開始1周年を祝う特別企画が始動。メインキャラ勢揃いの特別ビジュアルが公開された。また2024年9月28日（土）には、第1〜4話を全国7カ所の劇場で特別上映。TOHOシネマズ日比谷では、種崎敦美（フリーレン役）、岡本信彦（ヒンメル役）、市ノ瀬加那（フェルン役）、小林千晃（シュタルク役）、東地宏樹（ハイター役）、上田燿司（アイゼン役）の6名が上映後の舞台挨拶に登場、その模様は他6つの映