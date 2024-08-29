井村屋のアイス『あずきバー』が、超合金の可動ロボット『超合金 あずきバーロボ』として登場する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、本日8月29日（木）から予約受付を開始した。アイス『あずきバー』は、1973年の発売以来、根強い人気を誇る井村屋自慢の逸品。2023年に50周年を迎えた。『あずきバー』の原材料は、あずき本来の風味を味わえるように、砂糖、小豆、水あめ、塩から作られている。空