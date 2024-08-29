中国科学院「黒土糧倉」テクノロジー集結メイン会場大安モデルエリアの吉林省長嶺県実験田で行われた生産量測定で24日、専門家チームはマメ科の飼葉であるキバナツノクサネムの栽培と全量圃場還元を経て、現地の土壤pHが10．14から9．57に低下し、土壌の有機質が10％以上増加し、最初の飼葉の1ムー（約6．7アール）当たり生産量が2．03トンだったと測定した。重度のアルカリ性荒れ地の効果的な改良が実現された。中央テレビニュー