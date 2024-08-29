中米両国の商務部は双方の合意に基づき、9月7日に天津で実務者会議を開催する予定です。双方はそれぞれの経済貿易政策に関わる関心事項、企業の要望、実務協力など、幅広い議題について掘り下げて意見を交換する予定です。（提供/CRI）