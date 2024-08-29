夏休みが終わり、授業が再開する時期は交通事故が増える傾向にあることから、8月29日、新潟市中央区の上山小学校周辺の通学路では警察がドライバーに対し、交通安全を呼びかけました。県内では今年7月末までに、交通事故で去年より3人多い45人の小学生がケガをしています。こうした中、警察がドライバーに対し、安全への意識が重要になると呼びかけるのは、子どもの通学時間帯と重なる通勤時間帯の運転です。【新潟警