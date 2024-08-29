県が見直しを進めている地震の被害想定について、元日の能登半島地震の震源でもある断層帯を含め9つの断層を対象に作業を進めることになりました。29日開かれた県防災会議の震災対策部会で、議題に上がったのは、地震被害想定の調査対象となる断層についてです。 政府は、8月2日に、兵庫県から新潟県にかけての日本海で大地震を引き起こす可能性のある海域活断層として25か所を公表。それを踏まえて震源とする断層を見直すこと