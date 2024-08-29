ミスマガジン2023 グランプリの今森茉耶が、発売中のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)39号のグラビアに登場している。今森茉耶今森は2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。芸能人の登竜門であるミスマガジン2023で頂点に輝いたことで話題を呼んでおり、SNSの総フォロワー数は100万人を超える。このたび、1st写真集『恋がはじまる』を発売。宮崎、そしてフィリピン・セブ島で撮影したビキニ姿やセーラー服姿、そして初のランジ