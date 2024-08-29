静岡県内の土砂災害警戒情報が変更されました。新たに土砂災害警戒情報が発表された地域は次の通り。湖西市現在、土砂災害警戒情報が発表中の地域は、次の通りです。静岡市南部静岡市北部浜松市南部浜松市北部磐田市焼津市掛川市袋井市御前崎市菊川市牧之原市森町