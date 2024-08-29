【動画】名門のオキテ！清水東高等学校編｜https://youtu.be/OtXjrxB7kqM 今回は"サッカー王国"静岡の名門、高原直泰、内田篤人ら日本代表続々輩出している清水東高校に潜入！ OBゲストのサッカー元日本代表の武田修宏さんと、番組新人マネージャー中根舞美アナがオキテ調査。 普段は見ることができない学校生活や寮生活に強さの秘密が！大学スポーツの最前線、普段は滅多に見られない名門校の練