中国を訪問している立憲民主党の岡田幹事長は中国共産党の幹部と会談し、政党間の交流を促進することなどを盛り込んだ覚書に署名しました。立憲民主党岡田克也幹事長「日中間の信頼関係、特にハイレベルの政治家の信頼関係というものが危機管理として極めて重要だと。我々が若い世代の政治家も含めて、しっかりそれを担っていかなければいけない」岡田幹事長は29日、中国共産党で対外交流を担う「中央対外連絡部」の劉建超部長と