パドレスの松井裕樹投手（28）が25日放送のABEMAスポーツ番組「ABEMAスポーツタイム」（日曜後10・00）に出演。メジャー移籍1年目ながら活躍を続けられる理由やチームメートのダルビッシュ有投手(38)から受けたアドバイスについて語った。この日の放送ではエンゼルスなどで投手として活躍した長谷川滋利氏が松井にインタビュー。「1年目で凄いアジャスト力。俺、1年目ボロボロだったので」とメジャー移籍1年目で結果を残す松井