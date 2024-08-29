来年2月に任期満了を迎える内灘町長選挙について、29日、町議会議員の生田勇人 氏が出馬を表明しました。出馬を表明した生田勇人 氏は、内灘町議会議員で現在5期目です。前回、2020年の町長選にも出馬の意欲を示しましたが、新型コロナの影響などで立候補を見送っています。 今回、地元の県議や町議7人などがすでに生田氏を支援するとしていて、会見にも同席しました。生田氏は、液状化など元日の地震の被害がいまだ残る町の現