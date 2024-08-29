アメリカ軍岩国基地にオスプレイなどが配備される計画で、村岡知事は「基地周辺住民の生活環境に大きな影響を及ぼすものではない」などとして「理解する」と容認しました。岩国基地にはことし、空母艦載機部隊の機種更新としてアメリカ海軍のオスプレイやF35Cステルス戦闘機が新たに配備される計画です。この計画について村岡知事は29日、次のような判断を示しました。（村岡知事）「機体の数は、全体として10機程度減少すること、