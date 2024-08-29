Insta360が自社ECサイトで、「シルバーウィークセール」を実施している。最大40%OFFでアクションカメラなどを販売中だ。期間は9月18日（水）まで。 同社の360°アクションカメラなどを対象としたセール。最も割引率が高いのは「Insta 360 Ace」の40％OFFとなる。 セール期間 8月28日（水）16時00分～9月18日（水）16時00分 対象機種 Insta360 Ace Pro 通常版 6万7,800円→5