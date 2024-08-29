台風10号が接近する熊本県熊本市と大津町の様子です（29日午後6時15分ごろ）。一部の建物には、台風の影響とみられる被害が出ています。 【写真を見る】【台風10号】熊本市中心部 「建物の壁に穴」29日午後6時ごろの下通アーケード・肥後大津駅の様子 熊本市中心部の様子 熊本市中央区の下通りアーケードは普段なら仕事終わりや学校帰りの人たちで賑わう時間帯ですが、人通りはいつもよりまばらに見え