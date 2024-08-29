東京（ＣＮＮ）強い台風１０号が２９日、九州地方に上陸した。気象庁は鹿児島県に特別警報を発表し、浸水や土砂災害への厳重な警戒を呼び掛けている。気象庁によると、台風１０号は５１メートルを超える暴風を伴って鹿児島市付近に上陸した後、勢力をやや弱めながら時速１０キロでゆっくりと北上している。当局は２９日、大分県の一部地域の住民に対し、警戒レベルが５段階で最も高い「緊急安全確保」を発令した。レベル４にあたる