【モデルプレス＝2024/08/29】初音ミクが出演する歌舞伎作品「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』」の2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」）における上演が決定。5月24・25日の上映を予定しており、歌舞伎俳優・中村獅童と共演する。【写真】中村獅童、バーチャル・シンガーと奇跡の共演◆初音ミク、再び歌舞伎の舞台へ本公演では、バーチャルシンガー『初音ミク』が獅童と共演。2025年5月24日（