七尾市長選挙も告示日が2か月後に迫っています。29日、立候補予定者に向けた説明会が開かれ、現職を含め3つの陣営が出席しました。七尾市役所で開かれた説明会には、現職の茶谷義隆氏の関係者や候補の擁立を模索する市議会議員など、あわせて3つの陣営が出席しました。今回の選挙は、茶谷市長の11月6日の任期満了に伴うものですが、これまで、正式に出馬することを表明した人はいません。 七尾市長選挙は、10月20日に告示され、