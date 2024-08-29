テレ東では 9 月5日(木)から、木ドラ24「鉄オタ道子、2万キロ～秩父編～」(木曜深夜 24 時 30 分～)を前編・後編と２週にわたり放送します！ 本作は、都会から離れた日本全国に散在するポツンと佇む“ローカル駅”を舞台にしたロードムービードラマ。生粋の鉄道オタク=“鉄オタ”である主人公・大兼久道子を玉城ティナが演じます。 今回の旅の舞台は秩父！西武秩父線が55周年と聞いた