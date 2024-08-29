パリ五輪・柔道女子57キロ級で金メダルを獲得したカナダ代表の出口クリスタ選手が、2024年8月29日にインスタグラムで、メガネ姿の写真を披露した。「昼飲み？」出口選手は黒縁メガネをかけて、気だるげな表情でレンズを見つめる写真を投稿。飲食店にいるようで、手元にはレモンサワーのロゴが入ったタンブラーがある。2枚目にはフィルム写真風ショットも公開した。コメント欄には、「ビジュアルが神すぎるんよ」「昼飲み？」「オレ