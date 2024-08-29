台風１０号の影響がエンタメ界にもおよんでいる。歌手で俳優の福山雅治は２９日、全国ツアー「ＷＥ’ＲＥＢＲＯＳ．ＴＯＵＲ２０２４」の名古屋公演（３１日、９月１日、愛知・ポートメッセなごや第１展示館）の中止を発表した。同じく東海地方の静岡・エコパアリーナで開催予定だったＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの「超アリーナツアー２０２４ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」静岡公演（８月３１日、９月１日）も中止となった。関西