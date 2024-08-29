◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２９日・バンテリンドーム）中日の宇佐見真吾捕手が先制の２号２ランを放った。４回２死一塁、先発・九里の初球を捉えた。１２８キロの内に入ったチェンジアップを引っ張り、右翼席最下段に放り込んだ。自身２試合ぶりの一発に「ボールが飛んでいってくれました。引き続き、頑張ります」と声を弾ませた。