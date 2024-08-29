コンビニエンスストアのレジ前で順番待ちをする際、他の客と思わぬトラブルになることもある。例えば、並び方の表示を見落としたことによって「割り込み」と誤解されるケースだ。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏が、困った時の打開策を提言した。 【漫画】どこまでも噛み合わない客と店員…気まずい話題作「コンビニあるある」本編 ◇◇◇ 【今回のピンチ