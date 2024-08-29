ボクシング元世界2階級王者の亀田大毅氏（34）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（31＝大橋）の今後について展望した。尚弥は5月の東京ドーム大会でルイス・ネリからTKO勝利を飾り、当初はIBF、WBO世界同級1位のサム・グッドマン（オーストラリア）との対戦が濃厚だったが、相手が地元でノンタイトル戦を優先したことで消滅。18年に元世界