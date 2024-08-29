自民党安全保障調査会の住民避難プロジェクトチーム（ＰＴ、座長・西銘恒三郎幹事長代理）は２９日の会合で、台湾有事を想定した沖縄県・先島諸島の住民避難計画策定に向けた検討項目をまとめた。自衛隊や海上保安庁の艦艇に加え、民間クルーズ船の活用を挙げた。近く林芳正官房長官に提言する。