台風10号は29日午前8時ごろ鹿児島県薩摩川内市付近に上陸し、九州北部を北上した。31日にかけて西日本を東へ進む見通し。大雨や強風の影響による死傷者も出ており、警察庁によると、愛知県で3人が死亡。毎日新聞の29日午後8時現在のまとめでは、九州で1人が行方不明、82人が重軽傷を負った。台風の動きが遅いために西日本を中心に長時間にわたり非常に強い風が吹き、総雨量も多くなり、災害の危険度が急激に高まる可能性がある。