JR東海は29日午後6時40分すぎ、同日の東海道新幹線の運転を全線で取りやめると発表した。今後は、始発駅を出発する列車は全て運休し、現在運転している列車も途中駅で運転を打ち切るか、始発駅に折り返すなどの対応をするという。29日午後4時すぎには、静岡県焼津市内の雨量計が規制値を超えたため、静岡―掛川駅間の上下線で運転を見合わせており、不通区間は一時、上りで東京―新大阪駅間の全線に及んでいた。（本多由佳）■