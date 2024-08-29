¥Í¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTONE DROP¡Ê¥È¡¼¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¿§4¿§¤ò9·î13Æü(¶â)¤è¤ê°ìÉô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£·Ú¤ä¤«¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¥é¡¼2024Ç¯½©¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¤«¤¹¤«¤ËÆ©¤±¤ëÈ¯¿§¤È¥é¥á¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤Îµ±¤­¤Ç»ØÀè¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£´ü¤Î½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¤­¤é¤á¤­¤äÆ©¤±´¶¤Ê¤É¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£ÆÃ¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë