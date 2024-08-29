気象台によりますと、例年9月から10月は台風や秋雨前線の影響で災害につながるような大雨となりやすい季節です。大雨などで目の前の道路が冠水している場合、どのような点に注意して運転すればよいか、JAFに話を伺いました。アンダーパスが冠水…基本は「引き返す」石川県加賀市では、28日、雷を伴った非常に激しい雨が降り、アンダーパスが冠水。車1台が水に浸かりましたが、運転していた人は逃げ出して無事でした。JAF（日本自動