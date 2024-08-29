９月からいよいよ北中米ワールドカップのアジア最終予選がスタートする。５日にホームで中国と、現地10日にアウェーでバーレーンと対戦する日本代表のメンバーが８月29日に発表された。久保建英、遠藤航、南野拓実、堂安律、上田綺世ら常連組のほか、三笘薫や伊東純也、中山雄太が復帰した27人の顔触れに、韓国メディアも注目した。【画像】ついにW杯アジア最終予選スタート！中国、バーレーンとの闘いに挑む日本代表招集メン