人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年8月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）不振ながら「6」を大事にすると開運に。6番目を重視して。 11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）自己中心的な言動でモメそう。相手の立場を思いやろう。 10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）欲しかった物