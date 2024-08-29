伝統芸能の文楽、講談と吉本新喜劇の初コラボが『伝統芸能新喜劇』として10月に大阪で実現することが決定。29日、大阪市内で取材会が行われ、出演者と作・演出を手がける久馬歩が意気込みを語った。【写真】内場勝則も体験！文楽・講談との新喜劇コラボを発表文楽（人形浄瑠璃文楽）は大阪発祥で、太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術。講談は、釈台（しゃくだい）と呼ばれる机の前に座り、張り扇を叩いて名調子を響かせ