台風10号に備えるため東京都は29日対策会議を開き、小池知事から関係部局に対して万全な体制で臨むよう指示がありました。小池知事：万全な体制を整え、都民への情報発信もしっかり行うよう宜しくお願いします都は午後5時に危機管理対策会議を開き、台風10号の予想進路、現在の被害状況などに関する情報の共有が行われました。毎年9月1日に行われている大規模な防災訓練は台風10号の状況を踏まえ中止となりました。