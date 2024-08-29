イスラエル軍が、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸での攻撃を激化させている。29日、西岸北部トルカレムで軍事作戦を実施し、5人が死亡。前日にはトルカレムやジェニンなど西岸北部4カ所で11人が死亡した。英BBCなどは「過去20年間で最大規模とみられる作戦」と報じた。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸の難民キャンプで2024年8月29日、イスラエル軍の攻撃で殺害されたパレスチナ人の写真を撮影する市民=APイスラエル軍は29日朝