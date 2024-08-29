この作品は作者・ぱん田ぱん太さんが知人に聞いた話をもとにして描いた作品です。主人公・きよかは、娘・こりんちゃんと一緒に子育て支援センターへ通うのが日課です。次第に仲良しグループができあがります。しかしその中で、ミドリさんとクロカワくんが不倫関係に。そのころから、ミドリさんは人が変わり、きよかとの関係が悪化します…。著者・ぱん田ぱん太(きよかちゃんシリーズ)(@pandapanta1402)さんの漫