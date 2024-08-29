台風10号29日午後5時推定 台風10号は29日18時現在、九州北部を北上しています。進路予想を見ていきます。 【進路予想】台風は29日朝、鹿児島県薩摩川内市に上陸。29日夜以降、進路を東寄りに変える予想で、岡山・香川には30日の夜から31日午前中に最も近づく見込みです。 【雨・風の予想】岡山・香川では30日から雨・風が強まりそうです。まず降水量は、29日午後6時からの24時間は岡山・香川ともに150ミリと予想されていま