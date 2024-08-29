中部空港2本目の滑走路に着工の見通しがつきました。 【写真を見る】中部空港に2本目の滑走路着工の見通し2027年度の運用開始を目指し国交省が関連予算を概算要求に盛り込む 愛知県などは国際競争力の強化などの理由から、中部空港2本目の滑走路建設を国に要望してきました。一方、国土交通省は中部空港では開港以来、一度も滑走路の大規模な改修がなく劣化が進んでいることを課題と捉えていて、今回2本目の滑走路の整備を進