2つ目の「永世称号」の資格を獲得、藤井七冠が喜びの会見です。 【写真を見る】｢永世王位｣獲得から一夜明け藤井聡太七冠が喜び語る｢苦しい将棋も多いシリーズだった｣史上最年少の｢永世二冠｣に 渡辺明九段の挑戦を退け、王位戦5連覇を果たした藤井聡太七冠は「永世王位」の資格を獲得。「永世棋聖」の資格と合わせ、史上最年少の「永世二冠」です。 熱戦から一夜明け、藤井七冠が喜びを語りました。（藤井聡太七冠）「