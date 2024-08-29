台風10号は九州北部を北上していて、このあとは西日本を東へ進む見込みです。富山県内へは9月2日の月曜日ごろに最も接近すると見られています。最新の気象情報に注意してください。台風10号は29日午後5時には、長崎県雲仙市付近をゆっくりとした速さで北へ進んでいます。この後は進路を東寄りに変えて富山県内へは、9月2日の月曜日に最も接近すると見られています。県内では31日土曜日から9月2日の月曜日にかけては、大雨警報が発