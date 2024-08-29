富山県内唯一の活火山、立山・弥陀ヶ原で29日、噴火を想定した防災訓練が行われ、関係者らが登山客を避難させる手順などを確認しました。長谷川大記者「私の奥に見えるのが室堂平の地獄谷です。地獄谷は現在、火山ガスの影響で立ち入り禁止となっています。」活発な火山活動を続ける弥陀ヶ原は、2016年に「常時観測火山」に指定され、気象庁によって24時間体制で監視が行われています。29日、県などが行った訓練では、この弥陀ヶ原