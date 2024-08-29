9月16日（月・祝）に開催される、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフェス『Aniplex Online Fest 2024』の出演者・アーティスト情報が発表された。 出演声優の発表を記念して、声優の岡本信彦のナレーションによる、ランナップPV第2弾が公開された。さらに出演アーティストからは『WIND BREAKER』でオープニングテーマ「絶