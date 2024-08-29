韓国をルーツに持つシンガーのBakuと、トラックメイカーのSHINTA、トップライナーのyaccoの２人によるプロデューサーデュオ・tee teaからなるプロジェクト、DURDN。今年4月24日にリリースしたEP『Komorebi』をひっさげた東名阪ワンマンツアー『Live Tour 2024 “Komorebi”』を6月に成功させたばかりの彼らが早くも新たなステージに進むために動き出した。前述のツア&#1254