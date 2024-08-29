2025年1月に東京で上演が決定しているミュージカル『SIX』来日公演に続き、日本キャスト版公演が2025年1～3月東京・愛知・大阪にて行われる。この度、日本キャスト版の出演者、公演日の詳細が発表された。 本作は、英国史上最も有名な暴君として知られている英国王ヘンリー8世の、6人の元妻たちが各々の劇的な人生をポップ＆ロック調のキャッチーな楽曲で歌い上げる、80分間のノンストップライブパフォ&#